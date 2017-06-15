В результате землетрясения в Гватемале погибли пять человек

12:29, 15 июня 2017
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Жертвами мощного землетрясения в Гватемале стали пять человек.

Последствия землетрясения в Гватемале / Reuters
Последствия землетрясения в Гватемале / Reuters

Погибли четыре женщины и один мужчина, передает "РИА Новости" со ссылкой национальную службу по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы.

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Отмечается, что еще семь человек получили ранения, а число людей, которых затронула стихия, превысило 600 человек. Частично разрушено более 40 строений.

Ранее сообщалось, что 14 июня в Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков располагался в 5 км на северо-восток от города Сан Пабло. Очаг землетрясения залегал на глубине 94 км.

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