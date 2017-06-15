Вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает извергать пепел

11:27, 15 июня 2017
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Вулкан Шивелуч на Камчатке (РФ) выбросил столб пепла, площадь которого достигла 36 тыс. кв. км.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения, передает ТАСС.

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"Облако пепла при извержении вулкана Шивелуч продолжает растекаться в северо-восточном и юго-западном направлениях от вулкана. Головная часть движется на север - северо-восток от вулкана в сторону Карагинского залива. Площадь облака на данный момент составляет почти 36 тыс. кв. км. Деятельность Шивелуча продолжается, возможны выбросы пепла на высоту до 15 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для вулкана установлен наивысший - красный цветовой код опасности.

В поселке Ключи Усть-Камчатского района Камчатки, на который выпал пепел, закрыты образовательные учреждения. 

Местным жителям выдают ватно-марлевые повязки, людям рекомендовано воздержаться от выхода на улицу на время пеплопада.

Напомним, в сети появилось захватывающее видео извержения вулкана Сакурадзима в Японии.

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