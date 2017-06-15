Сегодня, 15 июня, в Киеве и Киевской области ожидается пожарная опасность 5 класса.

В Киеве и области ожидается чрезвычайная пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, по Киеву ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, по Киевской области, кроме северных районов, также сохранится пожарная опасность 5 класса.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в четверг, 15 июня, в Украине практически без осадков, во многих регионах будет прохладно.