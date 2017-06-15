В Киеве и области ожидается чрезвычайная пожарная опасность

10:29, 15 июня 2017
561
0

Сегодня, 15 июня, в Киеве и Киевской области ожидается пожарная опасность 5 класса.

фото ДСНС
В Киеве и области ожидается чрезвычайная пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Киеве сегодня днем до +19°, без осадков

Так, по Киеву ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, по Киевской области, кроме северных районов, также сохранится пожарная опасность 5 класса.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в четверг, 15 июня, в Украине практически без осадков, во многих регионах будет прохладно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36° В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36°
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Север Китая накрыла песчаная буря (видео) Север Китая накрыла песчаная буря (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
81 %
755 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей