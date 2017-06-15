В четверг, 15 июня, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 129 км на северо-восток от скалы Лесперанс (север Новой Зеландии). Очаг землетрясения залегал на глубине 23,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения возле греческого восточного острова Лесбос один человек погиб, 11 получили травмы.