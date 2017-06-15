В Киеве сегодня днем до +19°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 15 июня в столице без осадков, днем до +19°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +17°. Ветер северо-западный, до 6.2 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:10.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 июня, в Украине практически без осадков, во многих регионах будет прохладно.

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