Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +24° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 июня, в Украине практически без осадков, во многих регионах будет прохладно.

В Украине сегодня практически без осадков / galleryua.com, berlum

На востоке практически без осадков, температура днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +24°.

На западе Украины в четверг без осадков, днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +20°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +21°.

Прогноз на 15 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 июня — Никифора. Ветер 15 июня дует с запада — в ближайшее время будет похолодание.

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