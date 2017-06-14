В Киеве завтра без осадков, температура днем до +19°

17:00, 14 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 июня, в столице без осадков, днем до +19°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер северо-западный, до 6.3 м/с.

Жителей Киева и области предупреждают о сильном ветре

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:10. 

Как сообщал УНИАН, 15 июня в Украине практически без осадков, днем на юге до +24°.

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