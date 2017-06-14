В Украине завтра практически без осадков, на юге до +24° (видеопрогноз)

16:30, 14 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 15 июня в Украине практически без осадков, днем на юге до +24°.

В Украине завтра практически без осадков / galleryua.com, viktort
В Украине завтра практически без осадков / galleryua.com, viktort

На востоке практически без осадков, температура днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +24°.

Жителей Киева и области предупреждают о сильном ветре

На западе Украины в четверг облачно с прояснениями. Днем теплее всего будет в Черновицкой области – до +22°.

В северных областях без осадков, температура - до +20°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 15 июня — Никифора. Ветер 15 июня дует с запада — в ближайшее время будет похолодание.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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