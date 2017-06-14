Число жертв оползней в Бангладеш превысило 120 человек

15:45, 14 июня 2017
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На юге Бангладеш в результате схода оползней погибли по меньшей мере 125 человек. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Есть также пропавшие без вести, и количество жертв, вероятно, возрастет, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

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Отмечается, что самые серьезные оползни сошли в округах Рангамати, Бандарбан и Читтагонг, к настоящему времени обнаружены 125 тел погибших, 88 из них в Рангамати.

Также в ходе спасательной операции погибли несколько военнослужащих, включая двух офицеров, более десяти пострадали.

Напомним, не менее 12 человек погибли, несколько пропали без вести в результате наводнений в Индии.

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