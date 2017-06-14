В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,9 (фоторепортаж)

14:31, 14 июня 2017
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В среду, 14 июня, в Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,9.

В Гватемале произошло мощное землетрясение / cdni.condenast.co.uk
В Гватемале произошло мощное землетрясение / cdni.condenast.co.uk

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Вануату произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 5 км на северо-восток от города Сан Пабло. Очаг землетрясения залегал на глубине 94 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения возле греческого восточного острова Лесбос один человек погиб, 11 получили травмы.

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