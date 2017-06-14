Жертвами наводнений в Индии стали 12 человек

13:27, 14 июня 2017
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Не менее 12 человек погибли, несколько пропали без вести в результате наводнений в Индии.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Проливные дожди привели к паводкам в штатах Мизорам и Ассам на северо-востоке Индии, передает Xinhua со ссылкой на местного чиновника.

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"Наводнения разрушили 350 домов в Мизораме у границы с Бангладеш и Мьянмой, порядка 10 человек погибли в округе Лунглеи, еще около 10 человек пропали без вести", - говорится в сообщении.

В крупнейшем городе штата Ассам Гувахати двух человек, в том числе ребенка, убило током.

Напомним, на юге Китая из-за тайфуна "Мербок" пострадали 28,6 тысяч человек.

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