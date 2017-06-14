На Днепропетровщине объявили о чрезвычайной пожарной опасности

13:10, 14 июня 2017
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Несмотря на снижение температуры воздуха, с 13 по 16 июня по Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение.

фото ДСНС
Согласно его сообщения, на территории всей области ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса / фото ГСЧС

Несмотря на снижение температуры воздуха, с 13 по 16 июня по Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение, связанное счрезвычайной пожарной опасностью. Об этом сообщает 0564.ua со ссылкой на начальника главного управления ГСЧС Андрея Кульбача в Facebook.

Согласно его сообщения, на территории всей области ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. 

Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

В этот период существует высокая вероятность возгорания травы, лесных массивов, легковоспламеняющихся предметов.

В связи с этим сотрудники ГУ ГСЧС призывают жителей области к осторожному обращению с огнем. Также проводятся рейды в места массового отдыха.

«Уважаемые граждане! Спасатели в очередной раз обращаются к вам с просьбой не провоцировать пожары в экосистемах. НЕ подвергайте опасности себя и окружающую фауну и флору лесных массивов. Чтобы сохранить окружающую среду нужно строго соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе »- обращаются спасатели к отдыхающим.

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