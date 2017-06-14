Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

12:30, 14 июня 2017
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В течение 14-15 июня во многих областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

В Украине ожидается пожарная опасность / ГСЧС
В Украине ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, 14 июня в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Луганской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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Также 14-15 июня по Киеву и области будет преобладать пожарная опасность 5 класса.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 14 июня в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах будет прохладно.

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