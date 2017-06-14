Жителей Киева и области предупреждают о сильном ветре

До конца суток 14 июня в Киеве и Киевской области ожидается сильный ветер.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"В ближайший час и до конца суток 14 июня по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду, 14 июня, в столице пройдет дождь. Температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°