Жителей Киева и области предупреждают о сильном ветре

11:34, 14 июня 2017
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До конца суток 14 июня в Киеве и Киевской области ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди (карта)

"В ближайший час и до конца суток 14 июня по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду, 14 июня, в столице пройдет дождь. Температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°

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