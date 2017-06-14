В результате тайфуна "Мербок" в Китае пострадали более 28 тысяч человек

10:31, 14 июня 2017
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На юге Китая из-за тайфуна "Мербок" пострадали 28,6 тысяч человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Управление гражданской администрации провинции Гуандун.

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Под влиянием тайфуна в районе дельты реки Чжуцзян и в отдельных местах на востоке провинции Гуандун прошли проливные дожди, в отдельных случаях - с грозой.

В одном только уезде Хуэйдун 28,6 тысяч человек пострадали в той или иной мере от бедствия. Кроме того, в резульате сильных дождей пострадали около 3000 га сельхозугодий.

Напомним, не менее шести человек погибли, трое пропали без вести в результате проливных дождей на юге Китая с 8 по 10 июня.

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