У берегов Вануату произошло мощное землетрясение

09:31, 14 июня 2017
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В среду, 14 июня, у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8.

У берегов Вануату произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Вануату произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Гватемалу "сотрясло" землетрясение магнитудой 4,9

Эпицентр подземных толчков располагался в 70 км на юго-восток от города Порт-Вила. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения возле греческого восточного острова Лесбос один человек погиб, 11 получили травмы.

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