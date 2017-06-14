В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +19°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 июня, в столице пройдет дождь, днем до +19°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер западный и северо-западный, до 8.1 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:10.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах будет прохладно.

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