В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +19°

08:30, 14 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 июня, в столице пройдет дождь, днем до +19°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер западный и северо-западный, до 8.1 м/с.

В Киеве объявили штормовое предупреждение

Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:10. 

Как сообщал УНИАН, 14 июня в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах будет прохладно.

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