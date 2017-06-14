В Украине сегодня ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди (карта)

08:00, 14 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 14 июня в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах будет прохладно.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На востоке без осадков, температура днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +26°.

На западе Украины в среду местам пройдут дожди, днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +21°.

В северных областях ожидаются осадки, температура до +19°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +22°.

Прогноз на 14 июня / УНИАН
Прогноз на 14 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 июня — Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца.

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