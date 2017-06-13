В Сумах в результате сильного урагана повреждены здания и повалены десятки деревьев

23:31, 13 июня 2017
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Некоторые из деревьев повырывало с корнями.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Сумах в результате сильного урагана повреждены здания и повалены десятки деревьев.

Как передает корреспондент УНИАН, непогода, сопровождавшаяся шквальными порывами ветра и проливным дождем, длилась около 20 минут.

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В Facebook пользователи сообщают о значительных повреждениях. В частности, ураган повалил билборд на улице 20-летия Победы, на ул. Александра Олеся сильных порывов ветра не выдержала электроопора, которая при падении перекрыла дорогу и оборвала коммуникации, а с крыши 5-этажного жилого дома №50 по ул. Кондратьева сорвало кровлю.

Кроме того, по всему городу были повалены десятки деревьев, некоторые из них вырвало с корнями.

Также в квартирах горожан выбиты окна.

В пресс-службе управления по чрезвычайным ситуациям Сумского горсовета объем причиненных непогодой повреждений пообещали обнародовать завтра.

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