В Киеве завтра без осадков, днем до +19°

17:00, 13 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 14 июня в столице без осадков, днем до +19°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +17°. Ветер западный и северо-западный, до 7.5 м/с.

В Киеве объявили штормовое предупреждение

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:10. 

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 июня, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов ожидается прохладная погода.

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