В Украине завтра будет прохладно и с дождями (видеопрогноз)

16:30, 13 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 июня, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов ожидается прохладная погода.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / УНИАН
Завтра в Украине местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +26°.

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На западе Украины в среду местами пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области – до +21°.

В северных областях ожидаются осадки, температура - до +19°. В центре Украины облачно с прояснениями, температура днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 14 июня — Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца.

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