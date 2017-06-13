Жертвами оползней в Бангладеш стали более 60 человек
В результате проливных дождей, которые привели к оползням, в Бангладеш погиб 61 человек, десятки пропали без вести.
Спасатели сейчас пытаются добраться до затопленных районов и ликвидируют последствия оползней, передает BBC.
В Австрии после схода оползня спасли 17 человек
Местные власти опасаются, что число погибших может существенно возрасти.
В некоторых районах страны из-за разгула стихии нет электричества и мобильной связи.
Несколько человек погибли в округе Рангамати недалеко от границы с Индией, после того как их дома оказались погребены под оползнями.
Отмечается, что среди погибших - пятеро военных, которые расчищали дорогу в Рангамати от последствий катаклизма, когда произошел еще один оползень.
Из-за непогоды нарушено движение транспорта в столице страны Дакке и главном портовом городе Читтагонге.
Напомним, в результате схода оползня в провинции Южный Сулавеси (Индонезия) погибли семь человек.
Погода в Украине
-
Винница+20°... +17°
-
Днепр+33°... +22°
-
Донецк+35°... +23°
-
Житомир+23°... +17°
-
Запорожье+33°... +22°
-
Ивано-Франковск+22°... +15°
-
Киев+26°... +18°
-
Кировоград+25°... +19°
-
Луганск+37°... +23°
-
Луцк+25°... +16°
-
Львов+23°... +16°
-
Николаев+28°... +19°
-
Одесса+28°... +18°
-
Полтава+30°... +20°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+30°... +18°
-
Сумы+28°... +18°
-
Тернополь+22°... +16°
-
Харьков+30°... +21°
-
Херсон+29°... +19°
-
Хмельницкий+23°... +15°
-
Черкассы+26°... +18°
-
Чернигов+27°... +18°
-
Черновцы+23°... +15°