Жертвами оползней в Бангладеш стали более 60 человек

В результате проливных дождей, которые привели к оползням, в Бангладеш погиб 61 человек, десятки пропали без вести.

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Спасатели сейчас пытаются добраться до затопленных районов и ликвидируют последствия оползней, передает BBC.

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Местные власти опасаются, что число погибших может существенно возрасти.

В некоторых районах страны из-за разгула стихии нет электричества и мобильной связи.

Несколько человек погибли в округе Рангамати недалеко от границы с Индией, после того как их дома оказались погребены под оползнями.

Отмечается, что среди погибших - пятеро военных, которые расчищали дорогу в Рангамати от последствий катаклизма, когда произошел еще один оползень.

Из-за непогоды нарушено движение транспорта в столице страны Дакке и главном портовом городе Читтагонге.

Напомним, в результате схода оползня в провинции Южный Сулавеси (Индонезия) погибли семь человек.