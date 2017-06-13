В Киеве объявили штормовое предупреждение

До конца суток 13 июня в Киеве ожидается сильный ветер.

В Киеве ожидается сильный ветер / Югополис

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, в ближайший час и до конца суток 13 июня в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Как сообщалось ранее, до 15 июня в столице ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В частности, 13 июня в столице сохранится высокая пожарная опасность 4 класса, а 14-15 июня – чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.