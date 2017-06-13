В Киеве объявили штормовое предупреждение
До конца суток 13 июня в Киеве ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Сегодня во многих регионах Украины ожидается прохладная погода, на востоке пройдут дожди (карта)
Так, в ближайший час и до конца суток 13 июня в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.
Как сообщалось ранее, до 15 июня в столице ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В частности, 13 июня в столице сохранится высокая пожарная опасность 4 класса, а 14-15 июня – чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.
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