Синоптики рассказали о погодных капризах в мае-июне и спрогнозировали настоящую жару
Последнее время погода не перестает удивлять украинцев. На смену маю, отличившемуся заморозками и снегом, пришел неустойчивый июнь, который, судя по прогнозам на ближайшие дни, далек от летнего зноя.
О том, когда в Украину придет сезонная жара и являются ли затянувшиеся холода в конце весны-начале лета погодной аномалией, рассказал "Обозреватель".
В Гидрометеорологическом центре Украины в капризах погоды не видят ничего необычного.
"В месячном распределении температур для мая и июня существенных изменений не произошло. Как она была 50 лет назад в эти месяцы, так приблизительно такой и осталась. В то же время температура в июле и в августе за последние десятилетия повысилась до 2 градусов", - рассказал начальник Гидрометцентра Николай Кульбида.
В Украину идет настоящая летняя жара - синоптик
Таким образом, отметил главный синоптик страны, настоящей жары нужно ожидать во втором и третьем месяце лета.
По словам начальника отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории Елены Донич, средняя температура в мае по Киеву была в пределах климатической нормы – 15,3 градуса тепла, в то время как первая декада июня вообще теплее нормы на 1 градус.
Таким образом, считают эксперты, каким бы зябким не казался конец весны – начала лета, ничего аномального в этом нет.
Как сообщала Погода УНИАН, в целом лето будет "среднестатистическим", без особой жары, дождей пройдет предостаточно. Но, как и год назад, стоит ожидать внезапных потеплений и резких похолоданий.
Погода в Украине
-
Винница+20°... +17°
-
Днепр+33°... +22°
-
Донецк+35°... +23°
-
Житомир+23°... +17°
-
Запорожье+33°... +22°
-
Ивано-Франковск+22°... +15°
-
Киев+26°... +18°
-
Кировоград+25°... +19°
-
Луганск+37°... +23°
-
Луцк+25°... +16°
-
Львов+23°... +16°
-
Николаев+28°... +19°
-
Одесса+28°... +18°
-
Полтава+30°... +20°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+30°... +18°
-
Сумы+28°... +18°
-
Тернополь+22°... +16°
-
Харьков+30°... +21°
-
Херсон+29°... +19°
-
Хмельницкий+23°... +15°
-
Черкассы+26°... +18°
-
Чернигов+27°... +18°
-
Черновцы+23°... +15°