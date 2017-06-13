Синоптики рассказали о погодных капризах в мае-июне и спрогнозировали настоящую жару

Последнее время погода не перестает удивлять украинцев. На смену маю, отличившемуся заморозками и снегом, пришел неустойчивый июнь, который, судя по прогнозам на ближайшие дни, далек от летнего зноя.

Жара в Украину придет в июле-августе / фото УНИАН

О том, когда в Украину придет сезонная жара и являются ли затянувшиеся холода в конце весны-начале лета погодной аномалией, рассказал "Обозреватель".

В Гидрометеорологическом центре Украины в капризах погоды не видят ничего необычного.

"В месячном распределении температур для мая и июня существенных изменений не произошло. Как она была 50 лет назад в эти месяцы, так приблизительно такой и осталась. В то же время температура в июле и в августе за последние десятилетия повысилась до 2 градусов", - рассказал начальник Гидрометцентра Николай Кульбида.

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Таким образом, отметил главный синоптик страны, настоящей жары нужно ожидать во втором и третьем месяце лета.

По словам начальника отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории Елены Донич, средняя температура в мае по Киеву была в пределах климатической нормы – 15,3 градуса тепла, в то время как первая декада июня вообще теплее нормы на 1 градус.

Таким образом, считают эксперты, каким бы зябким не казался конец весны – начала лета, ничего аномального в этом нет.

Как сообщала Погода УНИАН, в целом лето будет "среднестатистическим", без особой жары, дождей пройдет предостаточно. Но, как и год назад, стоит ожидать внезапных потеплений и резких похолоданий.