В Киеве до 15 июня будет сохраняться пожарная опасность
До 15 июня в столице ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня без осадков, днем до +21°
"13 июня в столице сохранится высокая пожарная опасность 4 класса, а 14-15 июня – чрезвычайная пожарная опасность 5 класса", - говорится в сообщении.
Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.
Если вы оказались в очаге пожара:
- не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;
- не убегайте от пламени, которе быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;
- из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;
- если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом над самой поверхностью земли (она менее задымлена); рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;
- гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветвями лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;
- во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь;
- будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут упасть и травмировать вас;
- особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь, по возможности, проверяя палкой глубину слоя, который выгорел;
- после выхода из очага пожара сообщите местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.
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