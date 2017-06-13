В Киеве до 15 июня будет сохраняться пожарная опасность

До 15 июня в столице ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Киеве ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"13 июня в столице сохранится высокая пожарная опасность 4 класса, а 14-15 июня – чрезвычайная пожарная опасность 5 класса", - говорится в сообщении.

Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

Если вы оказались в очаге пожара:

- не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;

- не убегайте от пламени, которе быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;

- из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

- если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом над самой поверхностью земли (она менее задымлена); рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;

- гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветвями лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;

- во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь;

- будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут упасть и травмировать вас;

- особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь, по возможности, проверяя палкой глубину слоя, который выгорел;

- после выхода из очага пожара сообщите местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.