Гватемалу "сотрясло" землетрясение магнитудой 4,9

Во вторник, 13 июня, в Гватемале произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Гватемале произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 69 км на юго-запад от города Чамперико. Очаг землетрясения залегал на глубине 36 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения возле греческого восточного острова Лесбос один человек погиб, 11 получили травмы