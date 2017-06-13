Гватемалу "сотрясло" землетрясение магнитудой 4,9

12:27, 13 июня 2017
793
0

Во вторник, 13 июня, в Гватемале произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Гватемале произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Гватемале произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение в Эгейском море: на Лесбосе повреждены десятки домов (фоторепортаж)

Эпицентр подземных толчков располагался в 69 км на юго-запад от города Чамперико. Очаг землетрясения залегал на глубине 36 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения возле греческого восточного острова Лесбос один человек погиб, 11 получили травмы

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)
В Киеве сегодня солнечно, температура до +26° В Киеве сегодня солнечно, температура до +26°
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
81 %
755 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей