Китай готовится к тайфуну "Мербок"

11:29, 13 июня 2017
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В Китае объявили "синий" уровень опасности в связи с приближением к южному побережью тайфуна "Мербок".

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

По прогнозам метеорологов, "Мербок" в скором времени обрушится на прибрежные районы между городами Чжухай и Шаньтоу провинции Гуандун, передает Xinhua.

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Ожидается, что вскоре после выхода на сушу тайфун ослабнет. Во вторник, 13 июня, в некоторых районах Южно-Китайского моря и восточном приморском районе провинции Гуандун ожидается сильный ветер.

В Китае действует четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой уровень опасности в порядке возрастания обозначается синим, желтым, оранжевым и красным цветами.

Напомним, не менее шести человек погибли, трое пропали без вести в результате проливных дождей на юге Китая с 8 по 10 июня.

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