В результате землетрясения в Эгейском море пострадали более 10 человек (видео)

В результате землетрясения возле греческого восточного острова Лесбос один человек погиб, 11 получили травмы.

Иллюстрация / Reuters

На острове Лесбос также разрушены некоторые дома, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 12 июня в 15:28 по местному времени, эпицентр стихии находился в 35 км к юго-западу от Митилини - административного центра острова Лесбос, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки также ощущались в Афинах, находящихся в 270 км к юго-западу от Митилини.

По данным местных властей, самые серьезные повреждения получил поселок Вриса. Здесь почти половина домов были разрушены, все жертвы землетрясения - жители данного поселка.