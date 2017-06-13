В результате землетрясения в Эгейском море пострадали более 10 человек (видео)

10:30, 13 июня 2017
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В результате землетрясения возле греческого восточного острова Лесбос один человек погиб, 11 получили травмы.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На острове Лесбос также разрушены некоторые дома, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

В Индонезии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 12 июня в 15:28 по местному времени, эпицентр стихии находился в 35 км к юго-западу от Митилини - административного центра острова Лесбос, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки также ощущались в Афинах, находящихся в 270 км к юго-западу от Митилини.

По данным местных властей, самые серьезные повреждения получил поселок Вриса. Здесь почти половина домов были разрушены, все жертвы землетрясения - жители данного поселка.

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