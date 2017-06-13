В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность - ГСЧС

09:34, 13 июня 2017
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До 15 июня во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В частности, 13-14 июня в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Луганской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Также 13-15 июня по Киевской области, кроме северных районов, ожидается пожарная опасность 5 класса.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, во вторник, 13 июня, на востоке Украины пройдут дожди, во многих регионах будет прохладно.

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