В Киеве сегодня без осадков, днем до +21°

Согласно данным Погода УНИАН, 13 июня в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 7.7 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 июня, на востоке Украины пройдут дожди, во многих регионах будет прохладно.

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