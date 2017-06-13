В Киеве сегодня без осадков, днем до +21°
Согласно данным Погода УНИАН, 13 июня в столице без осадков, днем до +21°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 7.7 м/с.
Погода на неделю: в большинстве регионов Украины будет прохладно и дождливо (карта)
Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:09.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 июня, на востоке Украины пройдут дожди, во многих регионах будет прохладно.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+18°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+17°... +8°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+18°... +8°
Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 76 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 28 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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