Сегодня во многих регионах Украины ожидается прохладная погода, на востоке пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 июня, на востоке Украины пройдут дожди, во многих регионах будет прохладно.
На востоке пройдут дожди, температура днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.
На западе Украины во вторник облачно с прояснениями, днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +24°.
В северных областях без осадков, температура до +21°. В центре Украины местами пройдут дожди. Температура днем до +26°.
Согласно народному прогнозу, 13 июня — Еремея. Ночь теплая — жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман —к грибному лету. Дождь идет 13 июня — урожай, по приметам, будет небогатым.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+18°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+17°... +8°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+18°... +8°
Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 76 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 28 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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