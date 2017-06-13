Сегодня во многих регионах Украины ожидается прохладная погода, на востоке пройдут дожди (карта)

08:03, 13 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 июня, на востоке Украины пройдут дожди, во многих регионах будет прохладно.

На востоке сегодня пройдут дожди / tivasyk.info
На востоке сегодня пройдут дожди / tivasyk.info

На востоке пройдут дожди, температура днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.

На западе Украины во вторник облачно с прояснениями, днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +24°.

В северных областях без осадков, температура до +21°. В центре Украины местами пройдут дожди. Температура днем до +26°.

Прогноз на 13 июня / УНИАН
Прогноз на 13 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 июня — Еремея. Ночь теплая — жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман —к грибному лету. Дождь идет 13 июня — урожай, по приметам, будет небогатым.

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