Сегодня во многих регионах Украины ожидается прохладная погода, на востоке пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 июня, на востоке Украины пройдут дожди, во многих регионах будет прохладно.

На востоке сегодня пройдут дожди / tivasyk.info

На востоке пройдут дожди, температура днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.

На западе Украины во вторник облачно с прояснениями, днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +24°.

В северных областях без осадков, температура до +21°. В центре Украины местами пройдут дожди. Температура днем до +26°.

Прогноз на 13 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 июня — Еремея. Ночь теплая — жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман —к грибному лету. Дождь идет 13 июня — урожай, по приметам, будет небогатым.

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