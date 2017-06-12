Землетрясение в Эгейском море: на Лесбосе повреждены десятки домов (фоторепортаж)

20:20, 12 июня 2017
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Толчки ощущали жители Стамбула и соседних провинций.

Из-за землетрясения, произошедшего в понедельник, 12 июня, в Эгейском море, десятки домов были повреждены, по меньшей мере двум людям понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ekathimerini.

Греческий остров Лесбос сотрясло землетрясение магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера. По предварительным оценкам института геодинамики, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров, что для этой местности не редкость.

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По предварительным данным, десятки домов были серьезно повреждены в селе Вриса в южной части острова. Одна женщина попала в ловушку из строительного мусора. Двум людям понадобилась помощь медиков. 

Повреждения получили также старые и новые дома в селе Пломари. По меньшей мере два дома разрушены полностью. Из-за землетрясения произошел оползень, который заблокировал главную дорогу населенного пункта. Был поврежден также колокол сельской церкви.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в Эгейском море 12 июня во второй половине дня. Толчки ощущали жители Стамбула и соседних провинций, однако о разрушении в Турции сообщений не поступало.

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