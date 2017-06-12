В Киеве завтра до +21°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 июня, в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 8.0 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 13 июня в большинстве регинов Украины сохранится теплая погода, на востоке пройдут дожди.

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