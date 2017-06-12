В Киеве завтра до +21°, без осадков

17:00, 12 июня 2017
1239
0

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 июня, в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 8.0 м/с.

Погода на неделю: в большинстве регионов Украины будет прохладно и дождливо (карта)

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:09. 

Как сообщал УНИАН, 13 июня в большинстве регинов Украины сохранится теплая погода, на востоке пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы
Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей