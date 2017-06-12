Завтра во многих регионах Украины похолодает, на востоке пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 12 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 13 июня во многих региронах Украины похолодает, на востоке пройдут дожди.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На востоке пройдут дожди, температура днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +31°.

Погода на неделю: в большинстве регионов Украины будет прохладно и дождливо (карта)

На западе Украины во вторник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области – до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура - до +21°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +26°.

Согласно народному прогнозу, 13 июня — Еремея. Ночь теплая — жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман —к грибному лету. Дождь идет 13 июня — урожай, по приметам, будет небогатым. 

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