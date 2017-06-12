Завтра во многих регионах Украины похолодает, на востоке пройдут дожди (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 13 июня во многих региронах Украины похолодает, на востоке пройдут дожди.
На востоке пройдут дожди, температура днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +31°.
Погода на неделю: в большинстве регионов Украины будет прохладно и дождливо (карта)
На западе Украины во вторник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области – до +24°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура - до +21°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +26°.
Согласно народному прогнозу, 13 июня — Еремея. Ночь теплая — жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман —к грибному лету. Дождь идет 13 июня — урожай, по приметам, будет небогатым.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 13 июня
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+18°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+17°... +8°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+18°... +8°
Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 76 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 28 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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