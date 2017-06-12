Восток Грузии пострадал от сильного дождя с градом

15:45, 12 июня 2017
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Сильный дождь с градом нанес ущерб Кахетинскому региону Грузии.

В Грузии прошел сильный дождь с градом / Голос Карпат
В Грузии прошел сильный дождь с градом / Голос Карпат

Особенно пострадал от града Сагареджойский район, передает "Новости Грузии".

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В Сагареджо и прилегающих к нему селах град шел около 20 минут. Больше всего пострадало село Гиоргицминда, уничтожены посевы и виноградники.

Отмечается, что в масштабе Кахетинского региона мобилизованы муниципальные мобильные группы. Размер ущерба, нанесенного непогодой, уточняется.

Напомним, в России выпал град размером с куриное яйцо.

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