В Индонезии произошло мощное землетрясение

В понедельник, 12 июня, на южном побережье острова Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

В Индонезии произошло землетрясение / CNN

Об этом сообщило Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, передает Xinhua.

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Землетрясение произошло в 06:15 по времени Джакарты, эпицентр толчков находился в 179 км к юго-западу от города Сукабуми в провинции Западная Ява. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.

Отмечается, что в результате подземных толчков никто не пострадал.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана погибли три человека.