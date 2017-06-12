В Шанхае из-за дождей отменили более 400 авиарейсов

Из-за сильных дождей в двух международных аэропортах Шанхая (Китай) отменили более 400 рейсов.

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Кроме отмененных вылетов, были задержаны более 200, время задержек составляло минимум 2-4 часа, передает "РИА Новости" со ссылкой на China aviation daily.

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Отмечается, что погодные условия сказались также на работе воздушных гаваней, расположенных вблизи с Шанхаем городов Нанкин и Ханчжоу.

Напомним, не менее шести человек погибли, трое пропали без вести в результате проливных дождей на юге Китая с 8 по 10 июня.