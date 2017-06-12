В Шанхае из-за дождей отменили более 400 авиарейсов

13:00, 12 июня 2017
596
0

Из-за сильных дождей в двух международных аэропортах Шанхая (Китай) отменили более 400 рейсов.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Кроме отмененных вылетов, были задержаны более 200, время задержек составляло минимум 2-4 часа, передает "РИА Новости" со ссылкой на China aviation daily.

В Бразилии в результате мощных наводнений погибли семь человек

Отмечается, что погодные условия сказались также на работе воздушных гаваней, расположенных вблизи с Шанхаем городов Нанкин и Ханчжоу.

Напомним, не менее шести человек погибли, трое пропали без вести в результате проливных дождей на юге Китая с 8 по 10 июня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей