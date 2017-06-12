Погода на неделю: в большинстве регионов Украины будет прохладно и дождливо (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически каждый день будут идти дожди, со среды немного похолодает.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +30°. На севере днем до +24°, в восточных и западных областях до +25°. В центре синоптики обещают +27°.
Во вторник, 13 июня, на востоке пройдут дожди. Днем на юге до +31°, в остальных регионах +19°...+27°.
В среду, 14 июня, местами пройдут дожди с грозами. Днем на юге ожидается до +27°.
В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране +8°...+11°, днем на юге до +24°.
В пятницу без осадков. На юге днем до +28°, в остальных регионах +19°...+25°.
17 и 18 июня в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет во Львовской области - до +9°, на остальной территории +10°…+15°. Днем температура по стране +20°...+26°. В воскресенье ночью на западе до +8°, днем в Украине +18°...+27°.
Народный прогноз
12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицам" и убивать их очень опасно. 13 июня — Еремея. Ночь теплая — жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман —к грибному лету. Дождь идет 13 июня — урожай, по приметам, будет небогатым.
В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)
14 июня — Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца.
15 июня — Никифора. Ветер 15 июня дует с запада — в ближайшее время будет похолодание. 16 июня — Луки. Присматривались, откуда дует ветер: с юга — яровым хороший рост, с северо-запада — к ненастью, мокрому лету, с востока — на болезни. Дождь весь день — будет много грибов.
17 июня — Митрофана. Если ветер дует с севера — будет плохая погода. 18 июня — Дорофея. На восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная — зерно будет крупным.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+18°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+17°... +8°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+18°... +8°