В Чили произошло землетрясение

11:27, 12 июня 2017
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В понедельник, 12 июня, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр подземных толчков располагался в 58 км на северо-запад от города Ильяпель. Очаг землетрясения залегал на глубине 26 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Перу 5 июня произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки докатились до соседнего Эквадора.

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