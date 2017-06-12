В понедельник, 12 июня, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 58 км на северо-запад от города Ильяпель. Очаг землетрясения залегал на глубине 26 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Перу 5 июня произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки докатились до соседнего Эквадора.