В результате проливных дождей в Китае погибли шесть человек

09:30, 12 июня 2017
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Не менее шести человек погибли, трое пропали без вести в результате проливных дождей на юге Китая с 8 по 10 июня.

Иллюстарция / Reuters
Иллюстарция / Reuters

Так, в провинции Хубэй 4 человека погибли, 2 числятся пропавшими без вести. Еще 2 человека погибли, и один пропал без вести в городе Чунцин, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

В результате наводнений на Шри-Ланке погибли 177 человек

В нескольких городах провинции Хубэй сильные ливни, сопровождавшиеся штормовым ветром, вызвали наводнения и оползни. В общей сложности 171 дом обрушился, около 649 человек были эвакуированы.

Также в провинции Чунцин свыше 1300 человек были эвакуированы из-за повреждений жилья.

Напомним, не менее семи человек погибли, шесть пропали без вести в результате наводнений на северо-востоке Бразилии.

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