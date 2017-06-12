В Киеве сегодня днем до +27°, без осадков

08:30, 12 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 12 июня, в столице без осадков, днем до +27°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:09. 

Как сообщал УНИАН, 12 июня в Украине без осадков, на юге потеплеет до +28°.

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