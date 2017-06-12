В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 12 июня в Украине без осадков, на юге потеплеет до +28°.

В Украине сегодня без осадков / galleryua.com, viktort

На востоке без осадков, температура днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +28°.

На западе Украины в понедельник облачно с прояснениями, днем теплее всего будет в Волынской области - до +27°.

В северных областях без осадков, температура до +27°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +27°.

Прогноз на 12 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицах" и убивать их очень опасно.

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