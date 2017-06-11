Гидрометцентр предупредил о грозе в Киевской области до конца суток

19:47, 11 июня 2017
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В Киевской области, по информации гидрометцентра, до конца суток ожидается гроза.

До конца суток ожидается гроза / фото УНИАН
До конца суток ожидается гроза / фото УНИАН

В Киевской области в ближайшее время с удержанием до конца суток ожидается гроза.

Об этом сообщает гидрометцентр.

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Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине в воскресенье, 11 июня, ожидается теплая солнечная погода.

В Киеве без осадков, +24 градуса", – сообщала Диденко.

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