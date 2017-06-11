Синоптик рассказала, какая погода ожидается в Украине в преддверии рабочей недели (карта)
Жителей столицы сегодня погода порадует - ожидается +24.
В Украине в воскресенье, 11 июня, ожидается теплая солнечная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"11 июня в Украине - красивая погода. Умеренно тепло, +20+26, чуть ниже на востоке, до +18+22", - говорится в ее сообщении.
По Херсонской области пронесся мощный смерч (видео)
Синоптик прогнозирует много солнца, "много красивых белых облаков" и немного дождя на западе.
"В Киеве без осадков, +24 градуса", - добавила Диденко.
Как сообщала Погода УНИАН, в эти выходные в Украине практически без осадков, во всех регионах потеплеет.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+18°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+17°... +8°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+18°... +8°
Виргиния, США
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Ветер: 3.2 м/с
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