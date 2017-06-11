Синоптик рассказала, какая погода ожидается в Украине в преддверии рабочей недели (карта)

Жителей столицы сегодня погода порадует - ожидается +24.

В воскресенье в Украине будет солнечно, лишь на западе ожидается немного дождя / фото 7-themes.com

В Украине в воскресенье, 11 июня, ожидается теплая солнечная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"11 июня в Украине - красивая погода. Умеренно тепло, +20+26, чуть ниже на востоке, до +18+22", - говорится в ее сообщении.

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Синоптик прогнозирует много солнца, "много красивых белых облаков" и немного дождя на западе.

"В Киеве без осадков, +24 градуса", - добавила Диденко.

Как сообщала Погода УНИАН, в эти выходные в Украине практически без осадков, во всех регионах потеплеет.