Мощный ливень затопил Симферополь (фото, видео)

Некоторые районы Симферополя затоплены после ливня.

В Симферополе из-за ливня подтоплены улицы / instagram.com

В оккупированном Симферополе 10 июня в результате ливня затопленными оказались некоторые районы города. Высота потока в некоторых местах проезжей части превышает клиренс автомобилей, передает Крым.Реалии.

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Ливень в Симферополе привел к подтоплению некоторых районов города, но не вызвал чрезвычайных ситуаций. Какие именно районы оказались под водой, не уточняется.

В Симферополе из-за ливня подтоплены улицы / instagram.com

В то же время, пользователи соцсетей делятся видео и фото затопленного Симферополя:

В Крыму ожидается подъем уровня воды в реках на полтора метра из-за дождей https://t.co/Qio3W21pKM



фото - fb Влад Уральский#симферополь pic.twitter.com/pH6zXySG7U — Крым. Реалии (@krymrealii) June 10, 2017

В Крыму ожидается подъем уровня воды в реках на полтора метра из-за дождей https://t.co/Qio3W21pKM



фото - fb Влад Уральский#симферополь pic.twitter.com/pH6zXySG7U — Крым. Реалии (@krymrealii) June 10, 2017