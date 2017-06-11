Мощный ливень затопил Симферополь (фото, видео)

06:46, 11 июня 2017
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Некоторые районы Симферополя затоплены после ливня.

В Симферополе из-за ливня подтоплены улицы / instagram.com
В Симферополе из-за ливня подтоплены улицы / instagram.com

В оккупированном Симферополе 10 июня в результате ливня затопленными оказались некоторые районы города. Высота потока в некоторых местах проезжей части превышает клиренс автомобилей, передает Крым.Реалии.

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Ливень в Симферополе привел к подтоплению некоторых районов города, но не вызвал чрезвычайных ситуаций. Какие именно районы оказались под водой, не уточняется.

В Симферополе из-за ливня подтоплены улицы / instagram.com
В Симферополе из-за ливня подтоплены улицы / instagram.com

В то же время, пользователи соцсетей делятся видео и фото затопленного Симферополя:

 

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