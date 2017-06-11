Мощный ливень затопил Симферополь (фото, видео)
Некоторые районы Симферополя затоплены после ливня.
В оккупированном Симферополе 10 июня в результате ливня затопленными оказались некоторые районы города. Высота потока в некоторых местах проезжей части превышает клиренс автомобилей, передает Крым.Реалии.
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Ливень в Симферополе привел к подтоплению некоторых районов города, но не вызвал чрезвычайных ситуаций. Какие именно районы оказались под водой, не уточняется.
В то же время, пользователи соцсетей делятся видео и фото затопленного Симферополя:
В Крыму ожидается подъем уровня воды в реках на полтора метра из-за дождей https://t.co/Qio3W21pKM— Крым. Реалии (@krymrealii) June 10, 2017
фото - fb Влад Уральский#симферополь pic.twitter.com/pH6zXySG7U
В Крыму ожидается подъем уровня воды в реках на полтора метра из-за дождей https://t.co/Qio3W21pKM— Крым. Реалии (@krymrealii) June 10, 2017
фото - fb Влад Уральский#симферополь pic.twitter.com/pH6zXySG7U
Симферополь тонет: непогода испортила жителям крымской столицы выходной— Новости Симферополя (@simnewsru) June 10, 2017
В последние две недели погода не очень рад https://t.co/oGpRrsEd2i pic.twitter.com/Oud2WFi94y
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