В России выпал град размером с куриное яйцо (фото)

03:22, 11 июня 2017
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В Ростовской области град побил окна домов и машин. 

Всю мощь стихии на себе ощутили жители хутора Вишневка Кашарского района. Град достигал размера куриного яйца, передает DonDay.ru.

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"Предупреждение МЧС было действительно более чем актуально! Пережили ужас! Град был размером с голубиное яйцо, а некоторые градины - как куриное. Ветер, наверное, был все 30 м/с. Окна (у кого были обычные) выбиты, цветник будто кто скосил. В такие моменты понимаешь мощь природы", - отмечают местные жители. 

Стоит отметить, что в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. С 9 по 11 июня в Ростове и области ожидаются гроза, ливни и ветер до 25 метров в секунду.

Как сообщала Погода УНИАН, 10 июня юг Омской области Российской Федерации накрыл торнадо.

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