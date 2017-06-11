В Китае после грозы увидели парящий в облаках город (видео)

В небе над Китаем увидели летающий город, такое явление называется фата-моргана.

В Китае в городе Унжун очевидцы запечатлели летающий город, появившийся после сильной грозы. Такое явление в этой стране наблюдают не впервые.

Ученые объяснили появление такого "облачного" города явлением, которое называется фата-моргана, передает Daily Mail.

Фата-моргана - это редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей, при котором отдаленные объекты видны многократно или с разнообразными искажениями.

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Она возникает в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуется (обычно вследствие разницы температур) несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности, способных давать зеркальные отражения.

В результате реально существующие объекты дают на горизонте или над ним по нескольку искаженных изображений, частично накладывающихся друг на друга и быстро меняющихся во времени, что и создает причудливую картину фата-морганы.

Как сообщала Погода УНИАН, в Херсонской области сняли на видео достаточно редкий метеорологический феномен над Азовским морем - "утреннюю глорию".