По Херсонской области пронесся мощный смерч (видео)

23:20, 10 июня 2017
5131
0

Смерч бушевал в Голопристанском районе.

По Херсонщине пронесся мощный смерч. Огромный вихрь зафиксировали случайные очевидцы. Стихия уничтожила заброшенный ток, где когда-то мололи зерно. Никто не пострадал, передает 24 канал.

"Вихри, не характерны для РФ": на Россию обрушился торнадо (фото, видео)

Смерч бушевал в Голопристанском районе. Он расположен недалеко от Черного моря.

Ради древесины здесь вырубают хвойные леса. Их высадили в 50-х годах, чтобы остановить надвигающиеся пески из Олешковской пустыни. Однако из-за массовой рубки деревьев мощным ветрам просто негде остановиться.

Как сообщала Погода УНИАН, в Херсонской области сняли на видео достаточно редкий метеорологический феномен над Азовским морем - "утреннюю глорию".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы
Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей