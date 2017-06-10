По Херсонской области пронесся мощный смерч (видео)
Смерч бушевал в Голопристанском районе.
По Херсонщине пронесся мощный смерч. Огромный вихрь зафиксировали случайные очевидцы. Стихия уничтожила заброшенный ток, где когда-то мололи зерно. Никто не пострадал, передает 24 канал.
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Смерч бушевал в Голопристанском районе. Он расположен недалеко от Черного моря.
Ради древесины здесь вырубают хвойные леса. Их высадили в 50-х годах, чтобы остановить надвигающиеся пески из Олешковской пустыни. Однако из-за массовой рубки деревьев мощным ветрам просто негде остановиться.
Как сообщала Погода УНИАН, в Херсонской области сняли на видео достаточно редкий метеорологический феномен над Азовским морем - "утреннюю глорию".
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