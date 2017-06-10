"Вихри, не характерны для РФ": на Россию обрушился торнадо (фото, видео)
После торнадо там пошел сильный дождь.
Юг Омской области Российской Федерации накрыл торнадо. Об этом пишет "Омск Live" на своей странице в соцсети.
Отмечается, что необычное природное явление накануне около 13:00 наблюдали жители поселка на границе с Казахстаном.
В результате урагана в Москве и Московской области погибли 15 человек
"Воронка подошла к поселку, однако серьезного ущерба не причинила, задетыми остались только деревья рядом с дорогой", - говорится в сообщении.
После торнадо там пошел сильный дождь. "Подобные вихри не характерны для региона, да и России в целом", - добавили в "Омск Live".
Как сообщал УНИАН, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился мощный и самый разрушительный ураган за последние 100 лет.
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