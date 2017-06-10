"Вихри, не характерны для РФ": на Россию обрушился торнадо (фото, видео)

После торнадо там пошел сильный дождь.

Юг Омской области Российской Федерации накрыл торнадо. Об этом пишет "Омск Live" на своей странице в соцсети.

Отмечается, что необычное природное явление накануне около 13:00 наблюдали жители поселка на границе с Казахстаном.

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"Воронка подошла к поселку, однако серьезного ущерба не причинила, задетыми остались только деревья рядом с дорогой", - говорится в сообщении.

После торнадо там пошел сильный дождь. "Подобные вихри не характерны для региона, да и России в целом", - добавили в "Омск Live".

Как сообщал УНИАН, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился мощный и самый разрушительный ураган за последние 100 лет.