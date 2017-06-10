В КГГА предупреждают киевлян о порывах ветра

До конца суток 10 июня в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Осадков сегодня не ожидается / фото УНИАН

В Киеве в ближайший час и до конца суток ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«В ближайшие часы с сохранением до конца суток, 10 июня, в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики также прогнозируют сегодня переменную облачность, без осадков, ветер северный, температуру днем 21-23°С.